مهاتير محمد يؤكد بقاءه رئيسا لوزراء ماليزيا عاما أو عامين

قال رئيس الوزراء الماليزى المنتخب حديثا مهاتير محمد، اليوم الثلاثاء، إنه قد يظل فى منصبه لمدة عام أو عامين مضيفا أنه سيلعب دورا فى الخلفية حتى بعد أن يتنحى.

وذكر مهاتير الذى حقق تحالفه نصرا مفاجئا على رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق أن ماليزيا ستفرج عن السياسى الإصلاحى أنور إبراهيم غدا الأربعاء. وأشار إلى أن أنور سيكون له الدور نفسه الذى يلعبه زعماء الأحزاب الثلاثة الأخرى فى التحالف باستثناء مهاتير بصفته رئيسا للوزراء.

وأدلى مهاتير بالتصريحات خلال مؤتمر لصحيفة وول ستريت جورنال فى طوكيو عبر رابط فيديو على الهواء من كوالالمبور.