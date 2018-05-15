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"عم بتغير" لنانسي عجرم تتصدر تريند "يوتيوب"

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 08:52 ص
عم بتغير لنانسي عجرم تتصدر تريند يوتيوب
نانسي عجرم
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الفجر الفني
 

تحقق النجمة اللبنانية نانسي عجرم نجاحاً منقطع النظير بأغنيتها الجديدة "عم بتغيّر" الخاصة بمسلسل "جوليا" وذلك منذ الساعات الأولى على طرحها إلكترونياً.

الأغنية التي حصدت نسب استماع ومشاهدة قياسية في فترة قصيرة جداً، تصدّرت الترند على "يوتيوب" ضمن قوائم الفيديوهات الأكثر رواجاً عبر الموقع العالمي.

نفيد بالذكر أن أغنية "عم بتغيّر" هي من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي وتوزيع احمد ابراهيم، أما المسلسل المقرر عرضه طيلة شهر رمضان المبارك تدور أحداثه ضمن إطار كوميدي عن مشكلة نفسية تعاني منها ماغي بوغصن وتحاول البحث عن حل لها من أجل التخلص منها فتلجأ الى طبيب نفسي يلعب دوره قيس الشيخ نجيب والعمل من إنتاج شركة "ايغل فيلمز".‎

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