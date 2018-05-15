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اندلاع اشتباكات كثيفة خلال هجوم لحركة "طالبان"على مدينة فرح بأفغانستان

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 08:52 ص
اندلاع اشتباكات كثيفة خلال هجوم لحركة طالبانعلى مدينة فرح بأفغانستان
القوات الأفغانية
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وكالات
 

اندلعت اشتباكات كثيفة فى مدينة فرح، فى غرب أفغانستان، حيث أطلقت حركة طالبان، هجومًا على نطاق واسع خلال الليل بحسب ما أفاد سكان من المنطقة، الثلاثاء.

 

وصرحت جميلة أمينى، العضو فى مجلس الولاية، لوكالة "فرانس برس"، بأن الهجوم بدأ قرابة منتصف الليل، وأن مقاتلى الحركة سيطروا على أحد الأحياء، مضيفة أن "معارك عنيفة تتواصل داخل المدينة والطائرات بدأت للتو بقصف مواقع لحركة طالبان".

 

المزيد عن: هجوم لحركة طالبان غرب افغانستان القوات الأفغانية افغانستان
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