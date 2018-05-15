مشاهدة مباراة الترجي وتاونشيب رولز بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا

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معلومات عن مباراة الترجي الرياضي التونسي وتاونشيب رولز البتسواني بدون تقطيع اليوم الترجي Vs تاونشيب، البطولة : دوري أبطال إفريقيا 2018 ، القنوات الناقلة : بي إن سبورت اتش دي 2، المعلقين: رؤوف خليف.

موعد مشاهدة مباراة الترجي الرياضي التونسي وتاونشيب رولز البتسواني اليوم في تمام الـ 22:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 21:00 مساءاً بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة الترجي الرياضي التونسي وتاونشيب رولز البتسواني بث مباشر اليوم 15-5-2018 في دوري أبطال إفريقيا.

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