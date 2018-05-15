قلق أممي لعدم تنفيذ قرار مجلس الأمن لعام 2016 الرافض للاستيطان الإسرائيلي

بعث 10 أعضاء في مجلس الأمن الدولي رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، عبروا فيها عن "قلقهم الشديد" لعدم تنفيذ قرار مجلس الأمن لعام 2016 المدين للاستيطان الإسرائيلي.

وتضمنت الرسالة التي وقعت عليها بوليفيا والصين وساحل العاج وغينيا الاستوائية وفرنسا وكازاخستان والكويت وهولندا وبيرو والسويد، أنه "على مجلس الأمن أن يقف وراء قراراته ويضمن أن تكون ذات مغزى، وإلا فإننا نجازف بتقويض مصداقية النظام الدولي".

وأشار الموقعون على الرسالة إلى أنهم يكتبونها "للتعبير عن قلقهم الشديد إزاء عدم تنفيذ" القرار الصادر سنة 2016 الذي يطالب بوقف الاستيطان الإسرائيل على أراضي الفلسطينيين.

وأكد القرار كذلك أنه "لن يعترف بأي تغييرات في حدود الرابع من يونيو 1967 والقدس، بخلاف ما يتفق عليه الطرفان من خلال المفاوضات".

وتزامنت رسالة أعضاء المجلس مع سقوط أكبر عدد من القتلى الفلسطينيين في يوم واحد منذ عام 2014، حيث قتل نحو 58 شخصا بينهم أطفال وأصيب 2400 آخرون، برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات جرت شرقي قطاع غزة الاثنين، أثناء مسيرات "العودة الكبرى".