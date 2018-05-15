اجتماع للجنة الخبراء اليوم للاتفاق على الصياغة النهائيّة لمشروع وثيقة قرطاج 2

أكّدت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش أن اجتماعا للجنة الخبراء سينعقد اليوم الثلاثاء للاتفاق على الصياغة النهائيّة لمشروع وثيقة قرطاج 2 وان اجتماعا ثانيا سينعقد نهاية الأسبوع الحالي بين الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي للاتفاق نهائيا على المحتوى والمقترحات الواردة بها.





وأوضحت قراش في تصريح إعلامي إثر إجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج أمس ان الاجتماع قد تطرّق الإثنين إلى كافة النقاط المطروحة في علاقة بتقييم وثيقة قرطاج 2 والوضع بشكل عام موضحة أنّ كافة القرارات سيتم اتخاذها خلال الاجتماع النهائي المزمع عقده نهاية الأسبوع القادم باشراف رئيس الجمهورية





من جانبه قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إن اجتماع الأمس قد أسفر عن جملة من المقترحات التي ستحال الى اللجنة المختصة التي ستجتمع غدا للنظر في حصيلتها وتقديمها نهاية الاسبوع.





واوضح ان كافة المقترحات التي تم التداول فيها اليوم تتمحور حول برنامج الإنقاذ الوطني الذي ستتوخاه الحكومة والتي من بينها تفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطات الخاصة .





وحول مسألة التحوير الوزاري وموقف حركة النهضة في الغرض أشار الغنوشي إلى ان الحركة مع التوافق و إنقاذ البلاد قائلا ان الأهمية تكمن في البرنامج ومن سيطبقه » .



