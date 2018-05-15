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الضغوط الإعلامية تجبر "ماجر" على عودة الحرس القديم لمنتخب الجزائر

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 08:36 ص
الضغوط الإعلامية تجبر ماجر على عودة الحرس القديم لمنتخب الجزائر
رابح ماجر
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وكالات
 

ذكرت وسائل إعلام محلية أن المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، رابح ماجر، قرر إعادة 3 لاعبين من الحرس القديم، استعداداً للمواجهتين الوديتين أمام الرأس الأخضر والبرتغال، في الأول والسابع من يونيو المقبل.

 

وأوضحت ذات المصادر، أن ماجر قرر إعادة كل من لاعب جلطة سراي التركي، سفيان فيجولي، وحارس الاتفاق السعودي، رايس مبولحي، ومدافع نادي فيرينسي البرتغالي، رفيق حليش، لصفوف المنتخب الجزائري.

 

وكان الثلاثي المذكور خارج حسابات ماجر منذ تعيينه مديراً فنيا جديداً لـ"الخضر".

 

ويواجه ماجر، عاصفة من الانتقادات بسبب خياراته الفنية، وفشله في إقناع قطاع واسع من الجماهير الجزائرية سواء في المباريات الرسمية أو الودية.

 

 

المزيد عن: سفيان فيجولي رياضة رابح ماجر حليش الجزائر الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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