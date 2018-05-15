سلمى حايك تخرج عن صمتها وتتحدّث عن اعتداءات وينستن الجنسية

أعربت الممثلة المكسيكية العالمية سلمى حايك مجدداً عن دعمها الكامل لحركة Me Too المناهضة للتحرش الجنسي.

سلمى حايك أشارت إلى أنها تتمنى أن تساهم الحركة بوضع حدّ للتحرش الجنسي خاصةً أنها اختبرت هذه المعاناة من خلال تجربتها السيئة مع المنتج المتحرش هارفي وينستن الذي تسبّب لها بأذى نفسي كبير.

وأضافت “حايك” فى تصريحات لموقع Variety، على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي، أنها لم تكن تتوقع هذا الكم الهائل من الاتهامات والجرائم التى ارتكبها وينستن، وأنها لم تكن تعرف أنه يفعل ذلك مع الآخريات، وتوقعت أنه قام بالتحرش بها هي والنجمة العالمية لوبيتا نيونقو لأنهما غير أمريكيتي الأصل.

وتابعت سلمى حايك حديثها مضيفةً أنه خيل لـ هارفي وينستن أن كونها غير أمريكية يجعل حقوقها أقل من المواطنين الأصليين ويقف عائقاً أمام دفاعها عن الاعتداءات التي تعرضت لها من قبله وبالتالي يتم التشكيك في كلامها ضده، فيفعل ما يشاء بها وتضطرّ إلى التزام الصمت.