ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ارتفاع أعداد قتلى الحوثيين فى جبهات الساحل الغربي إلى 87 مسلحًا

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 08:35 ص
ارتفاع أعداد قتلى الحوثيين فى جبهات الساحل الغربي إلى 87 مسلحًا
الحوثيين - أرشيفية
طباعة
وكالات
 

أفادت مصادر يمنية اليوم الثلاثاء بارتفاع أعداد القتلى من مليشيات الحوثى جراء المواجهات مع المقاومة اليمنية وغارات التحالف العربى فى جبهات الساحل الغربى خلال يومين إلى 87 مسلحا.

 

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الاخبارية أن ذلك يأتى فى وقت تواصل فيه قوات المقاومة اليمنية وآلوية الصاعقة الزحف نحو مركز مديرية التحيتا بالساحل الغربي.


وتوالت انتصارات القوات اليمنية بإسناد من قوات التحالف العربى لدعم الشرعية باليمن بعد تحرير ميناء الحيمة الاستراتيجى بالساحل الغربى للبلاد.

 

المزيد عن: ميناء الحيمة جبهات الساحل الغربي تحرير ميناء الحوثيين أعداد قتلى الحوثيين
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
-
x
12:00
-
بوريرام يونايتد - تايلاند
جوانجزو إيفرجراند - الصين
-
x
14:00
-
تيانجين غوانجيان - الصين
الدحيل - قطر
-
x
17:30
-
العين - الإمارات
استقلال طهران - إيران
-
x
18:15
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
كأس الإتحاد الآسيوي
العهد - لبنان
-
x
14:00
-
القوة الجوية - العراق
دوري أبطال أفريقيا
كمبالا سيتى - أوغندا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
-
x
21:00
-
مازيمبي - جمهورية الكونجو
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
21:00
-
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
توغو بور - توجو
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الزمالك
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية - أساسي
-
x
19:30
-
اليونان - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/15/2018 9:10:14 AM