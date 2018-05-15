بث حي ومباشر مباراة السعودية واليونان مواجهة ودية استعدادا لكأس العالم

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معلومات عن مباراة السعودية واليونان بدون تقطيع اليوم السعودية Vs اليونان، البطولة : مواجهة ودية استعدادا لمونديال روسيا 2018 ، القنوات الناقلة : القناة السعودية الرياضية الأولى.

موعد مشاهدة مباراة السعودية واليونان اليوم في تمام الـ 20:30 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 19:30 مساءاً بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة السعودية واليونان بث مباشر اليوم 15-5-2018 في إياب دور الـ16 مواجهة ودية استعدادا لمونديال روسيا 2018.