خارجية كازاخستان: وفد المعارضة السورية في أستانا أخيرا

أكدت خارجية كازاخستان وصول وفد المعارضة السورية المسلحة إلى أستانا للمشاركة في المفاوضات حول أزمة سوريا، التي تجري حاليا في العاصمة الكازاخستانية.

وقال المتحدث باسم الخارجية أنور جايناكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "وصل ممثلو المعارضة السورية المسلحة إلى أستانا صباح اليوم، في وفد يضم 24 شخصا ويترأسه أحمد طعمة".

وكان وفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري قد وصل إلى أستانا صباح أمس الخميس وأجرى مشاورات مع الوفدين الروسي والإيراني.

وأضاف المسؤول، أن الجلسة العامة للجولة التاسعة من مفاوضات أستانا ستعقد في الساعة الثالثة بعهد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي (العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش).

ويشارك في المفاوضات الدول الضامنة الثلاث، روسيا وتركيا وإيران، إضافة إلى وفدي الحكومة والمعارضة السوريين، بينما يحضر الجولة وفد الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا ووفد الأردن بصفة مراقبين، مع غياب لافت لممثل الولايات المتحدة هذه المرة.