ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

هيئة الحقيقة والكرامة تحيل 22 ملفا إلى الدائرة الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 08:29 ص
هيئة الحقيقة والكرامة تحيل 22 ملفا إلى الدائرة الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية
هيئة الحقيقة والكرامة
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
سلمت هيئة الحقيقة والكرامة عشية أمس إلى الدائرة الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، 22 ملفا من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وتتضمن الملفات تهما في القتل العمد والتعذيب حتى الموت.

وقالت رئيسة الهيئة، سهام بن سدرين، في تصرح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن هذه الملفات تنقسم الى جزئين كبيرين يضم الأول 6 قضايا في القتل العمد، ويضم الثاني 16 قضية تهم التعذيب حتى الموت والقتل العمد، مشيرة إلى أنه من بين المتهمين في هذه القضايا مجموعة من ألامنيين وقضاة وأطباء.

وبينت أن الهيئة طلبت من القضاء إعلامها بموعد تعيين الجلسات لهذه القضايا، فضلا عن طلب اتخاذ بعض التدابير من قبيل المنع من السفر وإجراءات للوقاية من الإفلات من العقاب بالنسبة للمتهمين.
المزيد عن: هيئة الحقيقة والكرامة خبرعاجل تونس اخر الاخبار اخر اخبار تونس اخبار تونس اليوم اخبار تونس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
-
x
12:00
-
بوريرام يونايتد - تايلاند
جوانجزو إيفرجراند - الصين
-
x
14:00
-
تيانجين غوانجيان - الصين
الدحيل - قطر
-
x
17:30
-
العين - الإمارات
استقلال طهران - إيران
-
x
18:15
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
كأس الإتحاد الآسيوي
العهد - لبنان
-
x
14:00
-
القوة الجوية - العراق
دوري أبطال أفريقيا
كمبالا سيتى - أوغندا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
-
x
21:00
-
مازيمبي - جمهورية الكونجو
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
21:00
-
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
توغو بور - توجو
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الزمالك
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية - أساسي
-
x
19:30
-
اليونان - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/15/2018 9:10:14 AM