هيئة الحقيقة والكرامة تحيل 22 ملفا إلى الدائرة الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية

سلمت هيئة الحقيقة والكرامة عشية أمس إلى الدائرة الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، 22 ملفا من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وتتضمن الملفات تهما في القتل العمد والتعذيب حتى الموت.





وقالت رئيسة الهيئة، سهام بن سدرين، في تصرح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن هذه الملفات تنقسم الى جزئين كبيرين يضم الأول 6 قضايا في القتل العمد، ويضم الثاني 16 قضية تهم التعذيب حتى الموت والقتل العمد، مشيرة إلى أنه من بين المتهمين في هذه القضايا مجموعة من ألامنيين وقضاة وأطباء.



