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مجلس نواب الشعب: الاقتطاع من أجور 13 نائبا تغيبوا عن عدد من الجلسات العامة واللجان

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 08:27 ص
مجلس نواب الشعب: الاقتطاع من أجور 13 نائبا تغيبوا عن عدد من الجلسات العامة واللجان
مجلس النواب التونسي - أرشيفية
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محمد وليد الجموسي
 
قرر مجلس نواب الشعب الاقتطاع من أجور 13 نائبا تغيبوا عن عدد من الجلسات العامة واللجان خلال أشهر جانفي وفيفري ومارس 2018.

ونشر البرلمان على موقعه الرسمي أسماء النواب الذين سيقع الاقتطاع من أجورهم. وبين أن بعض النواب تغيبوا عن كامل الجلسات العامة واللجان التي أنجزت خلال شهري فيفري ومارس 2018.

يذكر أن الفصل 26 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينص على أنه « لا يجوز للنائب التغيّب عن أشغال المجلس دون إعلام. ولرئيس المجلس أن يأذن بتغيب العضو لمدة محدودة ولا يجوز الإذن لمدة غير محددة إلا في رخصة المرض.

وإذا تجاوز الغياب، دون عذر، ثلاثة أيام عمل كاملة في نفس الشهر في جلسات عامة متعلقة بالتصويت أو ستة غيابات متتالية في أعمال اللجان في نفس الشهر، فعلى المجلس أن يقرّر الاقتطاع من المنحة، بما يتناسب ومدة الغياب.

وتنشر قائمة الأيام المقتطعة على الموقع الإلكتروني للمجلس. وعلى المجلس أن ينشر على الموقع الإلكتروني للمجلس قائمة أولية للحضور في الجلسة العامة واللجان، في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل بعد نهاية الجلسة. وتحدد القائمة إذا كان الغياب بعذر أم لا. ولكل نائب الحق في الاعتراض في حدود أسبوع من تاريخ نشر القائمة الأولية ».
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