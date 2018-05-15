ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

قديروف: واشنطن تنظر بدم بارد إلى أنهار الدم الفلسطيني

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 08:25 ص
قديروف: واشنطن تنظر بدم بارد إلى أنهار الدم الفلسطيني
قديروف
طباعة
وكالات
 

علّق رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف على نقل السفارة الأمريكية، والاحتجاجات التي أعقبت ذلك في قطاع غزة وأشار إلى برودة دم واشنطن وهي ترنو إلى تدفق الدم الفلسطيني.

 

وكتب في تعليق نشره على قناته في تطبيق Telegram: "احتفالات بمناسبة افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، وبرك من الدم الفلسطيني في غزة. هكذا سيدخل يوم 14 مايو 2018 التاريخ".

 

وذكر رمضان قديروف، أن ترامب لم ينصت إلى نصائح حلفائه الذين طالبوا بالتراجع عن هذا القرار، وأضاف: "تعرب الخارجية الأمريكية عن قلقها إذا عطس أي شخص في الشيشان، وتنظر بهدوء إلى أنهار الدم العربي الذي تسفكه إسرائيل".

 

واعتبر قديروف، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تخافان من استعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وهذا ما يفسر الإصرار على الاستمرار في تأجيج التوتر. 

 

وأعرب قديروف عن ثقته بأنهم، لن يتمكنوا من تخويف شعب فلسطين ولن يرضى العالم الإسلامي عن سيطرة الولايات المتحدة على كل القدس.

 

المزيد عن: قديروف دم بارد السفارة الامريكية في القدس السفارة الأمريكي افتتاح السفارة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
-
x
12:00
-
بوريرام يونايتد - تايلاند
جوانجزو إيفرجراند - الصين
-
x
14:00
-
تيانجين غوانجيان - الصين
الدحيل - قطر
-
x
17:30
-
العين - الإمارات
استقلال طهران - إيران
-
x
18:15
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
كأس الإتحاد الآسيوي
العهد - لبنان
-
x
14:00
-
القوة الجوية - العراق
دوري أبطال أفريقيا
كمبالا سيتى - أوغندا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
-
x
21:00
-
مازيمبي - جمهورية الكونجو
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
21:00
-
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
توغو بور - توجو
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الزمالك
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية - أساسي
-
x
19:30
-
اليونان - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/15/2018 9:00:03 AM