قديروف: واشنطن تنظر بدم بارد إلى أنهار الدم الفلسطيني

علّق رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف على نقل السفارة الأمريكية، والاحتجاجات التي أعقبت ذلك في قطاع غزة وأشار إلى برودة دم واشنطن وهي ترنو إلى تدفق الدم الفلسطيني.

وكتب في تعليق نشره على قناته في تطبيق Telegram: "احتفالات بمناسبة افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، وبرك من الدم الفلسطيني في غزة. هكذا سيدخل يوم 14 مايو 2018 التاريخ".

وذكر رمضان قديروف، أن ترامب لم ينصت إلى نصائح حلفائه الذين طالبوا بالتراجع عن هذا القرار، وأضاف: "تعرب الخارجية الأمريكية عن قلقها إذا عطس أي شخص في الشيشان، وتنظر بهدوء إلى أنهار الدم العربي الذي تسفكه إسرائيل".

واعتبر قديروف، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تخافان من استعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وهذا ما يفسر الإصرار على الاستمرار في تأجيج التوتر.

وأعرب قديروف عن ثقته بأنهم، لن يتمكنوا من تخويف شعب فلسطين ولن يرضى العالم الإسلامي عن سيطرة الولايات المتحدة على كل القدس.