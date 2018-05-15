لطفي بوشناق و زياد غرسة في أبرز سهرات مهرجان المدينة بصفاقس

انتظمت مساء أمس الاثنين ندوة صحفية للتعريف ببرنامج مهرجان المدينة في دورته الثانية و العشرين حيث ينطلق المهرجان يوم 19 ماي الي حدود 10 جوان 2018 وسيتم تنظيم عديد العروض الفنية على غرار عرض لطفي بوشناق، زياد غرسة، نور شيبة و ابن الجهة المايسترو هلال بن عمر.





كما تمت برمجة عدد من العروض المسرحية على غرار عرض “موش موجود” و مسرحية “زمن الفرسان” إضافة إلى برمجة سهرة شعرية للشاعرة سلوى بالرحومة.





اما العروض فستتراوح بين مركب محمد الجموسي و قاعة الافراح البلدية و كذلك دار المحامي كما سيتم برمجة عرض امام قصر بلدية صفاقس.



