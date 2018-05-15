نرمين صفر: تعرضت لمحاولة اختطاف من قبل 5 أشخاص في سيارة

أكدت المغنية الاستعراضية نرمين صفر أن مسيرتها الفنية لم تنطلق بأغنية “توري نوري” التي أثارت الجدل ، بل سبقتها تجارب أخرى انطلقت من الغناء في “الكورال” منذ الصغر وصولا الى الغناء في الأعراس و المطاعم الصغيرة بدون مقابل.

و كشفت نرمين أنها في سن العشرين تعرضت لمحاولة اختطاف من قبل 5 أشخاص في سيارة عند مغادرتها لأحد المطاعم بمدينة جربة بعد الانتهاء من الغناء .

و أشارت الى أنها رفضت الصعود معهم و استماتت فتم الاعتداء عليها بالعنف و لو لا تدخل المواطنين لقاموا باختطافها.



