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اطلاق قناة تعليمية على موقع “يوتيوب” لفائدة المترشحين للبكالوريا

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 08:21 ص
اطلاق قناة تعليمية على موقع “يوتيوب” لفائدة المترشحين للبكالوريا
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محمد وليد الجموسي
 
 
أعلن المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيات التربية مهدي زين عن اطلاق قناة تعليمية على موقع “يوتيوب” لفائدة المترشحين للبكالوريا، تدخل حيز العمل بداية من يوم الأربعاء المقبل فور انتهاء اختبارات البكالوريا البيضاء.

و يتمثل محتوى هذه القناة في مضامين تعليمية إلكترونية بمعدل مادتين أساسيتين لكل شعبة من الشعب الست للباكالوريا،لمساعدتهم على المراجعة.

و من المنتظر أن يتم سحب هذا العمل على بقية المواد المدرجة لتلاميذ السنة السادسة ابتدائي (السيزيام) والسنة التاسعة أساسي (النوفيام) لمساعدتهم على الأعداد للامتحانات الوطنية، وفي مرحلة لاحقة على بقية المستويات التعليمية.

وأشار الى أن إطلاق هذه القناة تم بمساعدة متفقدين وأساتذة لهم خبرة في الإنتاج السمعي البصري، مشيرا إلى أن التسجيل تم باستوديو المركز.

و أضاف أنه يتواصل حاليا إعداد محتوى تعليمي رقمي مفتوح عبر الانترنت (mooc) مدته 20 ساعة لفائدة المعلمين والأساتذة، سيطلق خلال شهر جوان القادم ليفسح لهم المجال للإطلاع على محتوياته البيداغوجية بما يمكنهم من الاستعداد للسنة الدراسية القادمة في أفضل ظروف.

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