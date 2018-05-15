سواريز يبدأ حملة خيرية في برشلونة بـ 5 يورو

يقود مهاجم برشلونة لويس سواريز، حملة خيرية تهدف لجمع تبرعات لمؤسسة النادي الكاتالوني.

وتستهدف الحملة جمع تبرعات من جميع الأنحاء العالم تبدأ من 5 يورو، على أن يتم إجراء سحب بين المشاركين يفوز فيه شخصان سيتاح لهما لقاء سواريز والتصدي لبعض ركلات الجزاء التي سيقوم بتسديدها.

وتستمر الحملة حتى السادس من يونيو وسيتم الإعلان عن الفائز في الـ13 من نفس الشهر على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيدخل المشاركون فيها أيضاً في سحب آخر على معطف لمهاجم "البرسا" يحمل توقيعه.

وستوجه أموال التبرعات إلى مؤسسة برشلونة وبرنامج يهدف لاستخدام كرة القدم لتحسين حياة الأطفال والشباب المهمشين.