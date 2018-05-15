ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مباشر الاهلي وكمبالا |يلا شوت|كورة لايف|بين ماتش|كورة ستار|كورة اون لاين

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 07:07 ص
مباشر الاهلي وكمبالا |يلا شوت|كورة لايف|بين ماتش|كورة ستار|كورة اون لاين
الاهلي
طباعة
الفجر الرياضي
 

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مباشر الاهلي وكمبالا |يلا شوت|كورة لايف|بين ماتش|كورة ستار|كورة اون لاين، مشاهدة مباراة الاهلي المصري وكمبالا سيتي الأوغندي بث مباشر اليوم الثلاثاء 15-5-2018 في دوري أبطال إفريقيا، مشاهدة مباراة الاهلي المصري وكمبالا سيتي الأوغندي.

 

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي المصري وكمبالا سيتي الأوغندي بث مباشر الاهلي المصري وكمبالا سيتي الأوغندي أون لاين اليوم 15-5-2018 في دوري أبطال إفريقيا، يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ضد كمبالا بدون تقطيع، مشاهدة مباراة الاهلي ضد كمبالا اليوم.

 

معلومات عن مباراة الاهلي المصري وكمبالا سيتي الأوغندي بدون تقطيع اليوم الاهلي Vs كمبالا، البطولة : دوري أبطال إفريقيا، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1، الملعب : لوجوجو ستاديوم "معقل كمبالا سيتي" ، المعلقين : محمد الكواليني .

 

موعد مشاهدة مباراة الاهلي المصري وكمبالا سيتي الأوغندي اليوم في تمام الـ 16:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 15:00 مساءاً بتوقيت مصر .

 

كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي المصري وكمبالا سيتي الأوغندي بث مباشر اليوم 15-5-2018 في دوري أبطال إفريقيا.

 

شاهد البث المباشر مباراة الاهلي المصري وكمبالا سيتي الأوغندي يوتيوب من هنا..

 

المزيد عن: يلا شوت مباراة الأهلي مشاهدة الاهلي المصري وكمبالا سيتي مشاهدة الأهلي مباشر الاهلي المصري وكمبالا سيتي مباراة الاهلي المصري وكمبالا سيتي ماتش الاهلي المصري وكمبالا سيتي كورة لايف الاهلي المصري وكمبالا سيتي كورة لايف كورة اون لاين الاهلي المصري وكمبالا سيتي كمبالا سيتي دوري أبطال إفريقيا حسام البدري بث مباشر الأهلي Alahly
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
-
x
12:00
-
بوريرام يونايتد - تايلاند
جوانجزو إيفرجراند - الصين
-
x
14:00
-
تيانجين غوانجيان - الصين
الدحيل - قطر
-
x
17:30
-
العين - الإمارات
استقلال طهران - إيران
-
x
18:15
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
كأس الإتحاد الآسيوي
العهد - لبنان
-
x
14:00
-
القوة الجوية - العراق
دوري أبطال أفريقيا
كمبالا سيتى - أوغندا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
-
x
21:00
-
مازيمبي - جمهورية الكونجو
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
21:00
-
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
توغو بور - توجو
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الزمالك
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية - أساسي
-
x
19:30
-
اليونان - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/15/2018 7:30:07 AM