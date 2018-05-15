في عيد ميلادها.. أصالة صوت فريد ومسيرة ناجحة لا تخلو من الأزمات





بصوتها المميز والفريد، وشخصيتها المثيرة للجدل، استطاعت المطربة السورية أصالة أن تنفرد بمكانة مميزة على الساحة الغنائية منذ إطلالتها في التسعينات وحتى الآن.





وفي عيد ميلادها التاسع والأربعين، يستعرض "الفجر الفني" معلومات لا تعرفونها عن أصالة:-





١- وُلدت أصالة مصطفى حاتم نصري في الخامس عشر من مايو ١٩٦٩، في العاصمة السورية دمشق، ووالدها هو الملحن والفنان الراحل مصطفى نصري.





٢-اكتشف والدها موهبتها في الرابعة من عمرها، فجعلها تشارك في أعمال موجهة للأطفال، ومنها غنائها تتر المقدمة والنهاية لمسلسل الأطفال الكرتوني "حكايات عالمية".





٣- توفي والدها في عام 1986 حين كانت في السابعة عشر من عمرها، وهو ما تسبب في صدمة كبيرة لها، ما جعلها تتوقف عن الغناء لثلاث سنوات، حيث ساعدت والدتها في تربية أشقائها الأربعة "ريم وأماني وأيمن وأيهم".





٤- انطلقت شهرتها في العالم العربي بعد غنائها من أشعار الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” حاكم إمارة دبي "اسمع صدى صوتك" عام ١٩٩١.





٥- توالت أعمالها الناجحة، والتي رسخت مكانتها بين أهم مطربات الوطن العربي، فقدمت "سامحتك كتير"، و"ياصبره"، و"قد الحروف"، و"يمين الله"، و"يا مجنون".





٦- غنت تترات العديد من المسلسلات الناجحة والمشهورة، ومنها: "صلاح الدين الأيوبي"، "نزار قباني"، "قاسم أمين"، "السيدة الأولى".





٧- منذ عام ١٩٩٣، وحتى العام الماضي، أثرت أصالة المكتبة الموسيقية العربية بـ٢٥ ألبوم غنائي تتضمن المئات من الأغاني الناجحة.





٨- إلى جانب اللهجتين المصرية والسورية، برعت أصالة في غناء اللهجات الخليجية وقدمت أغاني ناجحة منها: "روح وروح"، "متى أشوفك"، "يسعد صباحك"، "الغيرة".





٩- إلى جانب جنسيتها السورية، تتمتع أصالة بالجنسية البحرينية منذ عام ٢٠٠٥، وذلك بعد مشاركتها في أوبريت "المحبة والولاء" الذي أقيم في العاصمة البحرينية المنامة احتفالًا بالعيد الوطني للبحرين.





١٠- تزوجت أصالة مرتين، الأولى من أيمن الذهبي ولها منه طفلان هما "شام، وخالد"، والثانية من المنتج والمخرج المصري طارق العريان، وذلك منذ عام ٢٠٠٦، وأنجبت منه توأم هما "آدم وعلي" في عام ٢٠١١.





١١- حصلت أصالة على العديد من الجوائز العربية والعالمية الهامة، منها جائزتين مهداتين من عمدة مدينة لاس فيجاس، وحاكم ولاية نيوجيرسي الأمريكيتين.





١٢- انحازت أصالة للثورة السورية منذ انطلاقتها في عام ٢٠١١، وهاجمت الرئيس السوري بشار الأسد بضراوة ولا زالت عند رأيها حتى الآن.





١٣- تسببت مواقفها السياسية في العديد من الأزمات لها مع عدد من أبرز النجوم السورين ومنهم رغدة وميادة الحناوي ودريد لحام، والاعلامي اللبناني جورج قرداحي.





١٤- لها تجربة مميزة في تقديم البرامج، بدأتها منذ عام 2011، ببرنامجها "صولا"، والتي استضافت فيه نجوم الغناء في العالم العربي في بيتها.





١٥- في 26 يونيو 2017، تم توقيفها في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بدعوى حيازتها غرامين من مادة الكوكايين المخدرة، وهو ما نفته أصالة واعتبرته تشويهًا لسمعتها نتيجة مواقفها المؤيدة للثورة السورية والمعادية لنظام بشار الأسد.







