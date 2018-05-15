البث المباشر لمباراة الاهلي وكمبالا

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معلومات عن مباراة الاهلي المصري وكمبالا سيتي الأوغندي بدون تقطيع اليوم الاهلي Vs كمبالا، البطولة : دوري أبطال إفريقيا، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1، الملعب : لوجوجو ستاديوم "معقل كمبالا سيتي" ، المعلقين : محمد الكواليني .

موعد مشاهدة مباراة الاهلي المصري وكمبالا سيتي الأوغندي اليوم في تمام الـ 16:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 15:00 مساءاً بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي المصري وكمبالا سيتي الأوغندي بث مباشر اليوم 15-5-2018 في دوري أبطال إفريقيا.