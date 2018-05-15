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مرعي: الزمالك يحتاج للاستقرار وتدعيم بعض المراكز

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 06:31 ص
مرعي: الزمالك يحتاج للاستقرار وتدعيم بعض المراكز
الزمالك
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الفجر الرياضي
 

قال عصام مرعي نجم الزمالك الأسبق، إن القلعة البيضاء يعاني من عدم الاستقرار سواء على مستوى اللاعبين أو الأجهزة الفنية.

 

وأضاف مرعي فى تصريحات خاصة لبرنامج فى الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب على اذاعة نجوم اف ام: "الزمالك يحتاج لاستقرار اللاعبين والجهاز الفني من أجل العودة للمنافسة".

 

وأردف: "لابد أن يتم الإبقاء على القوام الأساسي وأيضا الابقاء على الجهاز الفني ويتم تقييمهم عقب نهاية الدور الأول من عمر المسابقة".

 

وأتم: "أيضا الزمالك يحتاج لتدعيم فى بعض المراكز مثل الجبهة اليسرى والمهاجم الصريح بالإضافة إلى مدافع".

المزيد عن: مرتضى منصور عصام مرعي رياضة الزمالك الأخبار الرياضية اخبار الرياضة
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