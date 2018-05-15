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عصام مرعي يطالب الجمهور بالصبر على سداسي الزمالك

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 06:30 ص
عصام مرعي يطالب الجمهور بالصبر على سداسي الزمالك
الزمالك
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الفجر الرياضي
 

قال عصام مرعي نجم الزمالك الأسبق، إن فوز القلعة البيضاء على الأهلي بمباراة القمة، منحت الثقة لـ اللاعبين فضلا عن الثقة التي أعطاها لهم خالد جلال منذ توليه مسئولية الفريق.

 

وأضاف مرعي فى تصريحات خاصة لبرنامج فى الاستاد الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب على اذاعة نجوم اف ام:  "ثقة كبيرة للاعبين بعد الفوز على الاهلي، وهذا سبب استمرار الفريق فى العروض المميزه حتى الآن".

 

وشدد : "لابد أن يصبر الجمهور على كل من كاسونجو والونش ومحمود علاء ومحمود عبد العزيز وطارق حامد وباسم مرسي والنقاز".

 

وأفصح: "هؤلاء لابد وأن يستمروا فى الزمالك فترة أطول حتى يتتطبعوا على الفريق ويسنجموا ويصبحوا ابناء النادي".

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