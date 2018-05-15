مرعي: اخترت الزمالك خوفا من مماطلة الأهلي

قال عصام مرعي نجم الزمالك الأسبق، إن القطبين تقدما بعرض رسمي لنادي المقاولون العرب رغبة فى ضمه موسم 1990.

وأضاف مرعي فى تصريحات خاصة لبرنامج فى الاستاد الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب: "كنت أخشى من طول مفاوضات الأهلي وحينما تحدثت مع الخطيب بشأن العرض الآخر قال لي "لا تساومني".

وأردف: "كان توقيت التوقيع للعرضين فى يوم واحد، الأهلي الساعه الثامنة والزمالك في الساعة السابعة".