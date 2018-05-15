ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مرعي: اخترت الزمالك خوفا من مماطلة الأهلي

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 06:26 ص
مرعي: اخترت الزمالك خوفا من مماطلة الأهلي
عصام مرعي
طباعة
الفجر الرياضي
 

قال عصام مرعي نجم الزمالك الأسبق، إن القطبين تقدما بعرض رسمي لنادي المقاولون العرب رغبة فى ضمه موسم 1990.

 

وأضاف مرعي فى تصريحات خاصة لبرنامج فى الاستاد الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب: "كنت أخشى من طول مفاوضات الأهلي وحينما تحدثت مع الخطيب بشأن العرض الآخر قال لي "لا تساومني".

 

وأردف: "كان توقيت التوقيع للعرضين فى يوم واحد، الأهلي الساعه الثامنة والزمالك في الساعة السابعة".

المزيد عن: عصام مرعي رياضة الزمالك الأهلي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
-
x
12:00
-
بوريرام يونايتد - تايلاند
جوانجزو إيفرجراند - الصين
-
x
14:00
-
تيانجين غوانجيان - الصين
الدحيل - قطر
-
x
17:30
-
العين - الإمارات
استقلال طهران - إيران
-
x
18:15
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
كأس الإتحاد الآسيوي
العهد - لبنان
-
x
14:00
-
القوة الجوية - العراق
دوري أبطال أفريقيا
كمبالا سيتى - أوغندا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
-
x
21:00
-
مازيمبي - جمهورية الكونجو
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
21:00
-
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
توغو بور - توجو
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الزمالك
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية - أساسي
-
x
19:30
-
اليونان - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/15/2018 7:30:07 AM