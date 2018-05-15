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"مصر فوق الجميع": "العالم العربي يتندر علينا من الدعارة الموجودة في المسلسلات"

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 06:07 ص
مصر فوق الجميع: العالم العربي يتندر علينا من الدعارة الموجودة في المسلسلات
محمود عطية
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نعيم يوسف
 
هاجم محمود عطية، منسق ائتلاف مصر فوق الجميع، الإبداع والمبدعين، معقبا: "مفيش حاجة اسمها قوة ناعمة ولا قوة خشنة، عملوا لنا إية يعني، كلها حاجات محلية من أجل المرتبات".

وأضاف "عطية" في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه وائل الإبراشي، الاثنين، أن الأعمال الدرامية يدخل فيها غسيل الأموال.

من جانبه، أكد أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، أنه لا يمكن اختزال تاريخ مصر الدرامي في مجرد كلمات، مشددا على أن صناعة الدراما في مصر كانت تقود العالم العربي.

ورد "عطية"، قائلا إن "العالم العربي كله أصبح يتندر علينا من الدعارة الموجودة في المسلسلات".
المزيد عن: المسلسلات العالم العربي العاشرة مساء الدراما
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