أستاذ أمراض كبد: تناول الفول على السحور يعادل الجمبري



ونصح "المنيسي" في لقاء مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، الاثنين، بتناول الفول في السحور لأنه مصدر جيد للبروتين ويعادل الجمبري، ويعتبر أفضل مضاد أكسدة على وجه الأرض محذرا من تناول الكفتة أو الطعمية.



ولفت إلى أن الجسم لا يخزن المياه، والجفاف في غاية الخطورة، موضحا أن الخس والخيار والبطيخ والكنتلوب تقلل من العطش أثناء الصيام، لأنها تحتفظ بالمياه.

قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ أمراض الكبد والكلى، إنه يفضل تناول القهوة في فترة الإفطار، لأنها مدرة للبول، ولكن ليس في السحور.