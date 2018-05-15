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نجم الزمالك السابق: مرتضى عرض علي الانضمام لجهاز إيناسيو ورفضت

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 05:52 ص
نجم الزمالك السابق: مرتضى عرض علي الانضمام لجهاز إيناسيو ورفضت
إيناسيو
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الفجر الرياضي
 

 

قال عصام مرعي نجم الزمالك الأسبق، إن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك طلب منه الانضمام للجهاز المعاون للمدير الفني الأسبق للأبيض ايناسيو وذلك خلال مكالمة هاتفية جمعت بينهما.

 

وأضاف مرعي فى تصريحات خاصة لبرنامج فى الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب: "كنت قريبا من تدريب الزمالك مع إيناسيو، تحدث معي مرتضى منصور، ولكني فضلت العمل فى السعودية".

 

وتابع : "الأجواء فى الزمالك لم تكن مستقرة بالشكل الكافي، لذلك فضلت العمل في الدوري السعودي وعدم الانضمام لجهاز إيناسيو".

 

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