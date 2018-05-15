ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"هل الضرائب تعتبر زكاة؟".. أستاذ فقه يجيب

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 05:45 ص
هل الضرائب تعتبر زكاة؟.. أستاذ فقه يجيب
الدكتور سعد الدين الهلالي
طباعة
نعيم يوسف
 
قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن جمهور الفقهاء قالوا إن الضرائب عبارة عن دين يُخصم من الوعاء (في إشارة لأصل المبلغ)، وليست زكاة في حد ذاتها، معقبا أنها "مصاريف مش زكاة".

وأضاف "الهلالي" في لقاء مع برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON-E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، الاثنين، أن هذا الأمر يقره 95% من الفقهاء.

وأشار إلى أن هناك رأي آخر تقره "الحنفية" وهو إمكانية أن تكون الزكاة من الضرائب، لأنهم يعتبرون أن الدولة تنفقه في المصارف الشرعية.
المزيد عن: عمرو أديب سعد الدين الهلالي الضرائب الزكاة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
-
x
12:00
-
بوريرام يونايتد - تايلاند
جوانجزو إيفرجراند - الصين
-
x
14:00
-
تيانجين غوانجيان - الصين
الدحيل - قطر
-
x
17:30
-
العين - الإمارات
استقلال طهران - إيران
-
x
18:15
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
كأس الإتحاد الآسيوي
العهد - لبنان
-
x
14:00
-
القوة الجوية - العراق
دوري أبطال أفريقيا
كمبالا سيتى - أوغندا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
-
x
21:00
-
مازيمبي - جمهورية الكونجو
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
21:00
-
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
توغو بور - توجو
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الزمالك
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية - أساسي
-
x
19:30
-
اليونان - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/15/2018 7:30:02 AM