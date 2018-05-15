"هل الضرائب تعتبر زكاة؟".. أستاذ فقه يجيب



وأضاف "الهلالي" في لقاء مع برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON-E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، الاثنين، أن هذا الأمر يقره 95% من الفقهاء.



وأشار إلى أن هناك رأي آخر تقره "الحنفية" وهو إمكانية أن تكون الزكاة من الضرائب، لأنهم يعتبرون أن الدولة تنفقه في المصارف الشرعية.

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن جمهور الفقهاء قالوا إن الضرائب عبارة عن دين يُخصم من الوعاء (في إشارة لأصل المبلغ)، وليست زكاة في حد ذاتها، معقبا أنها "مصاريف مش زكاة".