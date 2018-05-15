"بكري": المنظمات الحقوقية تقف عاجزة ومتواطئة مع الكيان الصهيوني
الثلاثاء 15/مايو/2018 - 05:38 ص
نعيم يوسف
قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن ما يحدث في فلسطين مأساة حقيقية تجري دون أن ينتقدها أحد.
وأضاف "بكري" في لقاء مع برنامج "العاصمة" المذاع على قناة العاصمة، الاثنين، أنه حتى منظمات حقوق الإنسان الدولية تقف عاجزة ومتواطئة مع الكيان الصهيوني.
وأشار إلى أن هناك بوادر انتفاضة أخرى، والشعب الفلسطيني قرر أن يجبر إسرائيل على التراجع مهما كان الثمن.
وأضاف "بكري" في لقاء مع برنامج "العاصمة" المذاع على قناة العاصمة، الاثنين، أنه حتى منظمات حقوق الإنسان الدولية تقف عاجزة ومتواطئة مع الكيان الصهيوني.
وأشار إلى أن هناك بوادر انتفاضة أخرى، والشعب الفلسطيني قرر أن يجبر إسرائيل على التراجع مهما كان الثمن.
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