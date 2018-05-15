إسلام الشاطر: كلاكيت تاني مرة "القيعي" يفشل في التوصل لاتفاق لضم "أفشة"

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، عن فشل جلسة المهندس عدلي القيعي الثانية مع مسئولي نادي إنبي، للحصول على خدمات لاعب الفريق البترولي محمد مجدي "أفشة"، وذلك بسبب المغالاة في المطالب المادية، حيث وصلت قيمة اللاعب إلى 2 مليون دولار.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الإثنين، أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي قدم عرضه الثاني لنادي إنبي لضم اللاعب لصفوفه، حيث يطلب حسام البدري تواجد "أفشة" في صفوف الاهلي الموسم المقبل.

وتابع نجم الأهلي والزمالك والإسماعيلي السابق، أن مسئولي إنبي يتمسكون بالحصول على 2 مليون دولار أسوة بزميله المنتقل للقلعة الحمراء صلاح محسن.