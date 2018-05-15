علاء عبد العال: أتوقع فوز الزمالك بنهائي كأس مصر

توقع المدير الفنى لفريق الداخلية علاء عبد العال، فوز الزمالك على نظيره سموحة، اليوم الثلاثاء، في نهائي كأس مصر على استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث يتمتع الفريق الأبيض بكثرة لاعبيه الجاهزين في كل المراكز وتألقهم خلال الفترة الحالية.

وأضاف "عبد العال" خلال لقائه مع الإعلامي إسلام الشاطر في برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الإثنين، أن مباريات كاس مصر عادة ما تكون بها مفاجآت وفريق سموحة من الفريق الجيدة والتي تقدم كرة حديثة وسريعة، ولكن الزمالك يتفوق عليه بكثرة جاهزية لاعبيه.

وأوضح أن خالد جلال المدير الفنى للزمالك أحدث طفرة فى مستوى لاعبيه وغير مسار الفريق الأبيض، وأعاد الأمور إلى نصابها الصحيح، وإعادة الروح الغائبة منذ فترة.