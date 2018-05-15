كريم شحاتة يكشف الأوراق الرابحة للزمالك أمام سموحة في نهائي الكأس

أكد الإعلامي كريم حسن شحاته، أن مباراة اليوم بين فريقي الزمالك وسموحة، في نهائي كأس مصر ليست بالسهلة على الفريقين.

وقال كريم شحاته، خلال تصريحاته، ببرنامج "كورة كل يوم"، عبر قناة مصر "الأولى"، إن فريق الزمالك يريد الحصول على بطولة هذا الموسم بعد خسارته بطولة الدوري العام، وفي المقابل يسعى سموحة للحصول على اللقب الأول له في تاريخه على أبناء القلعة البيضاء.

وتابع أن الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال سيعتمد على كاسونجو ويوسف أوباما وحمدي النقاز، مشيرا إلى أن تواجد حسام حسن مهاجم فريق سموحة سيكون له دور في إزعاج خط دفاع القلعة البيضاء في لقاء اليوم.