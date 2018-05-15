أستاذ أمراض كبد: الصوم يؤجل الشيخوخة ويقاوم السرطان



وأضاف "المنيسي" في لقاء مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، الاثنين، أن بعض الأفراد مثل مرضى الكبد والكلى لديهم فرصة ألا يصومون.

قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ أمراض الكبد والكلى، إن الصوم هو أهم محفز للمناعة، ويؤجل الشيخوخة، ويقاوم السرطان.