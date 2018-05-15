ناصر الخليفي يعد مدرب سان جيرمان الجديد بالإبقاء على نيمار

وعد باريس سان جيرمان مدربه الجديد الألماني توماس توخيل، بالابقاء على البرازيلي نيمار نجم الفريق في الموسم المقبل.

ووفقا ل Suddeutsche Zeitung، حرص توخيل على لقاء نيمار لمناقشة وضعه الموسم القادم، وهل يرغب في الرحيل عن الفريق الباريسي.

ومن المتوقع أن يتولى توخيل مهام منصبه في الأيام المقبلة، لكن التقارير حول مغادرة نيمار إلى ريال مدريد منتشرة بكثرة.

وأنفق بطل الدوري الفرنسي 222 مليون يورو على نجم البرازيل الصيف الماضي والذي سجل 28 هدفاً في جميع المسابقات قبل نهاية فبراير، قبل تعرضه للإصابة أمام مرسيليا.

وأكد ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما فرصة بقائه 2000٪ في الموسم المقبل، وسيحل توتخيل محل أوناي إيمري ويجلب كرة القدم الباريسية الجيدة وهو أمر استعصى عليه منذ أن اشترته شركة قطر سبورتس للاستثمارات في عام 2011.

وتم وصف هذا الاجتماع رسميًا بأنه مثير وهناك أخبار واعدة لمشجعي باريس سان جيرمان قبل كأس العالم 2018، حيث من المتوقع أن يبدو نجمهم يتعافى بشكل جيدًا جدًا.