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فيفي عبده ترتدي الحجاب مع فستان مكشوف الصدر.. والجمهور يرد بسخرية لاذعة (صورة)

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 04:30 ص
فيفي عبده ترتدي الحجاب مع فستان مكشوف الصدر.. والجمهور يرد بسخرية لاذعة (صورة)
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الفجر الفني
 

شاركت الراقصة الاستعراضية فيفي عبده، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة جديدة لها منأحدث جلسة تصوير خضعت لها. 

وظهرت عبده، خلال الصورة وهي ترتدي حجاب الرأس مع فستان مكشوف الصدر وهو ما تسبب في سخرية لاذعة للجمهور من الراقصة الاستعراضية.

وعلق البعض: "رمضان كريم يا طنط"، "مين دى، رقبه مين ؟!"، "فوتوشوب واضح". 


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