إيمري على رادار الأندية الإنجليزية في الصيف

أصبح الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لباريس سان جيرمان، والذي سيرحل عن الفريق نهاية الموسم الجاري، سلعة ساخنة في الدوري الإنجليزي الممتاز الآن.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي نقلاً عن وسائل إعلام بريطانية، أن إيمري مطلوب في آرسنال ووست هام الإنجليزيين.

ونقل كالتشيو ميركاتو عن صنداي إكسبريس، أن إيمري الذي قاد باريس سان جيرمان لعامين لم يتم تجديد عقده.

وأظهر إيمري الحائز على ثلاثة ألقاب في الدوري الأوروبي مع إشبيلية وكأس الدوري الفرنسي ثلاث مرات مع PSG، أنه يملك أوراق اعتماده للتدريب في أي مكان، على الرغم من أنه كان يتم انتقاده في باريس لكونه غير قادر على التعامل مع اللاعبين الكبار.

وأكدت صحيفة الصن البريطانية، أن إيمري قد انضم إلى كلا من مانويل بيليجريني وماركو سيلفا وباولو فونسيكا في سباق تدريب ويست هام.