ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إيمري على رادار الأندية الإنجليزية في الصيف

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 04:37 ص
إيمري على رادار الأندية الإنجليزية في الصيف
أوناي إيمري
طباعة
ريهام عبد المحسن
 

أصبح الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لباريس سان جيرمان، والذي سيرحل عن الفريق نهاية الموسم الجاري، سلعة ساخنة في الدوري الإنجليزي الممتاز الآن.

 

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي نقلاً عن وسائل إعلام بريطانية، أن إيمري مطلوب في آرسنال ووست هام الإنجليزيين.

 

ونقل كالتشيو ميركاتو عن صنداي إكسبريس، أن إيمري الذي قاد باريس سان جيرمان لعامين لم يتم تجديد عقده.

 

وأظهر إيمري الحائز على ثلاثة ألقاب في الدوري الأوروبي مع إشبيلية وكأس الدوري الفرنسي ثلاث مرات مع PSG، أنه يملك أوراق اعتماده للتدريب في أي مكان، على الرغم من أنه كان يتم انتقاده في باريس لكونه غير قادر على التعامل مع اللاعبين الكبار.

 

وأكدت صحيفة الصن البريطانية، أن إيمري قد انضم إلى كلا من مانويل بيليجريني وماركو سيلفا وباولو فونسيكا في سباق تدريب ويست هام.

 

المزيد عن: وست هام يونايتد رياضة باريس سان جيرمان الأندية الإنجليزية الأخبار الرياضية إيمري أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
-
x
12:00
-
بوريرام يونايتد - تايلاند
جوانجزو إيفرجراند - الصين
-
x
14:00
-
تيانجين غوانجيان - الصين
الدحيل - قطر
-
x
17:30
-
العين - الإمارات
استقلال طهران - إيران
-
x
18:15
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
كأس الإتحاد الآسيوي
العهد - لبنان
-
x
14:00
-
القوة الجوية - العراق
دوري أبطال أفريقيا
كمبالا سيتى - أوغندا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
-
x
21:00
-
مازيمبي - جمهورية الكونجو
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
21:00
-
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
توغو بور - توجو
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الزمالك
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية - أساسي
-
x
19:30
-
اليونان - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/15/2018 6:00:03 AM