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منتخب الشباب يتجه لبورسعيد لمواجهة السنغال

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 04:15 ص
منتخب الشباب يتجه لبورسعيد لمواجهة السنغال
منتخب الشباب
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محمد الصو
 

يغادر منتخب الشباب الوطني بقيادة حمادة صدقي المدير الفني، القاهرة متجهًا إلى بورسعيد للدخول في معسكر مغلق قبل مواجهة السنغال، في إياب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.

 

وكان منتخب الشباب حقق نتيجة طيبة أمام السنغال وعاد بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت بالعاصمة داركار، في ذهاب التصفيات الإفريقية.

 

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني نظيرة السنغالي، يوم 19 مايو الجاري على ملعب المصري ببورسعيد، في إياب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها بالنيجر مطلع العام المقبل.

 

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