السعودي فهد المرداسي يقترب من توديع كأس العالم

اقترب فهد المرداسي الحكم الدولي السعودي، من الخروج عن قائمة الحكام المرشحة لتحكيم مباريات كأس العالم المقبلة بروسيا، بناءًا على تجاوزاته مؤخرًا.

وكانت لجنة الحكام السعودية قررت إيقاف المرداسي مدى الحياة عن إدارة أي مباراة، بسبب التلاعب في النتائج وتورطه في قضايا رشوة كبيرة.

وأوصت لجنة الحكام السعودية، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، باستبعاد الحكم عن مباريات كأس العالم لعدم امتلاكه النزاهة والعدالة داخل أرضية الملعب، وهو ما دفع لجنة الحكام باستبعاد الحكم الدولي عن إدارة مباراة اتحاد جدة السعودي والفيصلي في نهائي كأس الخادمين الشريفين.