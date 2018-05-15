ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

السعودي فهد المرداسي يقترب من توديع كأس العالم

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 04:04 ص
السعودي فهد المرداسي يقترب من توديع كأس العالم
فهد المرداسي
طباعة
محمد الصو
 

اقترب فهد المرداسي الحكم الدولي السعودي، من الخروج عن قائمة الحكام المرشحة لتحكيم مباريات كأس العالم المقبلة بروسيا، بناءًا على تجاوزاته مؤخرًا.

 

وكانت لجنة الحكام السعودية قررت إيقاف المرداسي مدى الحياة عن إدارة أي مباراة، بسبب التلاعب في النتائج وتورطه في قضايا رشوة كبيرة.

 

وأوصت لجنة الحكام السعودية، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، باستبعاد الحكم عن مباريات كأس العالم لعدم امتلاكه النزاهة والعدالة داخل أرضية الملعب، وهو ما دفع لجنة الحكام باستبعاد الحكم الدولي عن إدارة مباراة اتحاد جدة السعودي والفيصلي في نهائي كأس الخادمين الشريفين.

 

المزيد عن: فهد المرداسي رياضة توديع كأس العالم بطولة كأس العالم التلاعب في النتائج الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
-
x
12:00
-
بوريرام يونايتد - تايلاند
جوانجزو إيفرجراند - الصين
-
x
14:00
-
تيانجين غوانجيان - الصين
الدحيل - قطر
-
x
17:30
-
العين - الإمارات
استقلال طهران - إيران
-
x
18:15
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
كأس الإتحاد الآسيوي
العهد - لبنان
-
x
14:00
-
القوة الجوية - العراق
دوري أبطال أفريقيا
كمبالا سيتى - أوغندا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
-
x
21:00
-
مازيمبي - جمهورية الكونجو
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
21:00
-
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
توغو بور - توجو
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الزمالك
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية - أساسي
-
x
19:30
-
اليونان - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/15/2018 4:30:04 AM