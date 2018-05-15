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في عيد ميلاد إنعام محمد علي.. ٩ معلومات عن مخرجة "الطريق إلى إيلات"

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 03:58 ص
في عيد ميلاد إنعام محمد علي.. ٩ معلومات عن مخرجة الطريق إلى إيلات
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شيماء عطية
 

تحتفل المخرجة إنعام محمد علي، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها الثمانين، والتي تعد إحدى أهم المخرجات في تاريخ السينما والدراما المصرية والعربية.


وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٩ معلومات لا تعرفها عن إنعام محمد علي:-


١- ولدت إنعام في الخامس عشر من مايو ١٩٣٨.


٢-نالت إنعام ليسانس الآداب من جامعة عين شمس عام ١٩٦٠، ثم عملت في التلفزيون المصري عقب تخرجها.


٣- حصلت على درجة الماجستير من كلية الإعلام في جامعة القاهرة ١٩٧٣.


٤- أخرجت إنعام عشرين مسلسلًا، بداية من عام ١٩٦٤، من أشهرها " ضمير أبلة حكمت، أم كلثوم، قاسم أمين، قصة الأمس، مشرفة رجل لهذا الزمان، الحب وأشياء أخرى".


٥- قدمت إنعام ١٨ سهرة درامية منها: "أم مثالية، حب بلا ضفاف، نونة الشعنونة، الخروج من الجلد".


٦- أخرجت إنعام على الشاشة الكبيرة، خمسة أفلام، أشهرها على الإطلاق "الطريق إلى إيلات".


٧- حصلت أعمالها على العديد من الجوائز الهامة في مهرجانات مصرية وعربية.


٨- نالت إنعام وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في عيد الإعلاميين ١٩٩٩. 


٩- فازت بجائزة الدولة التقديرية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة، عام 2003.



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