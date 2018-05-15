في عيد ميلاد إنعام محمد علي.. ٩ معلومات عن مخرجة "الطريق إلى إيلات"
تحتفل المخرجة إنعام محمد علي، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها الثمانين، والتي تعد إحدى أهم المخرجات في تاريخ السينما والدراما المصرية والعربية.
وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٩ معلومات لا تعرفها عن إنعام محمد علي:-
١- ولدت إنعام في الخامس عشر من مايو ١٩٣٨.
٢-نالت إنعام ليسانس الآداب من جامعة عين شمس عام ١٩٦٠، ثم عملت في التلفزيون المصري عقب تخرجها.
٣- حصلت على درجة الماجستير من كلية الإعلام في جامعة القاهرة ١٩٧٣.
٤- أخرجت إنعام عشرين مسلسلًا، بداية من عام ١٩٦٤، من أشهرها " ضمير أبلة حكمت، أم كلثوم، قاسم أمين، قصة الأمس، مشرفة رجل لهذا الزمان، الحب وأشياء أخرى".
٥- قدمت إنعام ١٨ سهرة درامية منها: "أم مثالية، حب بلا ضفاف، نونة الشعنونة، الخروج من الجلد".
٦- أخرجت إنعام على الشاشة الكبيرة، خمسة أفلام، أشهرها على الإطلاق "الطريق إلى إيلات".
٧- حصلت أعمالها على العديد من الجوائز الهامة في مهرجانات مصرية وعربية.
٨- نالت إنعام وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في عيد الإعلاميين ١٩٩٩.
٩- فازت بجائزة الدولة التقديرية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة، عام 2003.