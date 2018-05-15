في عيد ميلاد إنعام محمد علي.. ٩ معلومات عن مخرجة "الطريق إلى إيلات"

تحتفل المخرجة إنعام محمد علي، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها الثمانين، والتي تعد إحدى أهم المخرجات في تاريخ السينما والدراما المصرية والعربية.





وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٩ معلومات لا تعرفها عن إنعام محمد علي:-



