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وزير خارجية مالطا: لن ننقل سفارتنا للقدس إلا بعد الاتفاق على الوضع النهائي للمدينة

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 05:22 ص
وزير خارجية مالطا: لن ننقل سفارتنا للقدس إلا بعد الاتفاق على الوضع النهائي للمدينة
وزير خارجية مالطا
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نعيم يوسف
 
أكد اسل بورن، وزير خارجية مالطا، أن موقف بلاده واضح، وهو أن أي قرار منفرد باتجاه قضية القدس هو لن يفيد العملية السلمية.

وأضاف "بورن" في تصريحات عرضها برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه أحمد موسى، على قناة صدى البلد الفضائية، أن الموقف الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية طريقا خطأ ولن نفعل مثلهم.

وتابع وزير خارجية مالطا: "مستمرون في العمل لإيجاد حل للقدس، لأن ذلك هو الطريق السليم، وأكرر مالطا لن تنقل سفارتها للقدس إلا بعد الاتفاق على الوضع النهائي لمدينة القدس".
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