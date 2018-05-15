وصول رفات شهداء مذبحة داعش بليبيا إلى المنيا





وكان تنظيم داعش الإرهابي، ذبح 20 من أقباط مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، في منتصف فبراير من عام 2015، داخل الدولة الليبية، وأعلنت السلطات الليبية القبض على مصور الواقعة، وأعلن مكتب النائب العام الليبي، في بيان رسمي العثور على رفاتهم.‏

وصل منذ قليل جثامين شهداء مذبحة داعش بليبيا إلى كنيسة الشهداء بقرية العور، بحضور مندوب البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقسية، وعدد كبير من الكهنة والقيادية وأسر الشهداء.وكان فى استقبال الجثامين المئات من الأهالى والأطفال الذين حملوا الصليب بين أيديهم، يرددون الترانيم.