مرعي: حسين السيد أفضل حارس عاصرته.. وإصابة الشناوي أبعدته عن الصورة

قال عصام مرعي نجم الزمالك الأسبق، إن حسين السيد حارس الزمالك الأسبق هو أفضل حارس عاصره خلال مشواره مع الأبيض.

وأضاف مرعي فى تصريحات خاصة لبرنامج فى الاستاد الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب على إذاعة نجوم اف ام: "محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي هو الأفضل فى مصر حاليا خاصة بعد إصابة أحمد الشناوي وابتعاده عن المنافسة".