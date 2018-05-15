طرح تريللر SuperFly المقرر عرضه سينمائيا في 15 يونيو









طرحت الشركة المنتجة لـ "SuperFly"، المقرر طرحه يوم 15 يونيو من العام الجاري، التريللر الخاص بالفيلم.





"SuperFly" بطولة جينيفر موريسون، وتريفور جاكسون، وليكس سكوت ديفيس، ومايكل كينيث وليامز، وجايسون ميتشل، وأدريان راي، تأليف أليكس تسي، إخراج Director X,





وتدور أحداثه حول تاجر كوكايين أمريكي أفريقي يحاول الحصول على صفقة أخرى قبل الابتعاد عن العمل في المخدرات.







