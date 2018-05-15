وزير التعليم: كتيب خاص للثانوية العامة أول يوليو.. ومؤتمر صحفي بعد العيد

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة ستعمل على إعداد كتيب خاص بكل الأمور الخاصة بالثانوية العامة، وذلك عند الانتهاء منها أول شهر يوليو.





وأضاف الوزير، في تصريح صحفي عبر جروب "تمرد معلمي مصر"، أن النتائج تظهر بعد كل امتحان لمساعدة الطالب وولي الأمر على تدارك الأخطاء والتحسين والتعلم.



