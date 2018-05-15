نقيب المحامين: رفع علم فلسطين على مبنى النقابة تضامنا مع متظاهري مليونية العودة

أدان سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، الاعتداءات الوحشية ضد المظاهرات السلمية للفلسطينيين، التى انطلقت اليوم تحت مسمى "مليونية العودة" فى ذكرى النكبة الفلسطينية، مضيفا: "اليوم نكبتين الأولى عندما أعلن قيام الكيان الصهيونى والثانية عندما تم حصاد التنازلات التى قدمها العرب بالاستسلام وقامت أمريكا بنقل سفارتها وإعلان نتنياهو أن القدس عاصمة أبدية لليهود".



وقال سامح عاشور، إنه سيتم رفع العلم الفلسطينى على مبنى نقابة المحامين تضامنا مع الشعب الفلسطين، مشيرا إلى أنه سيدرس مع اتحاد المحامين العرب أهم الإجراءات القانونية التى سيتم اتخاذها ضد الكيان الصهيونى.

