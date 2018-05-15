تشكيل الأهلي المتوقع أمام كمبالا سيتي بدوري أبطال إفريقيا

استقر حسام البدري، المدير الفني للأهلي، على تشكيل فريقه، الذي سيبدأ به مواجهة كمبالا سيتي الأوغندي، على ملعب الأخير، في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

التشكيل المتوقع للأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد نجيب، سعد سمير، أحمد فتحي، صبري رحيل

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية، حسام عاشور

خط الوسط الهجومي: وليد سليمان، ميدو جابر، باكماني ماشامبي

خط الهجوم: مروان محسن.

ومن المتوقع أيضا أن يتم الدفع بـ"صلاح محسن" من البداية على حساب واحد من الثنائي ميدو جابر أو باكماني.

وكان الأهلي تعرض للسقوط في فخ التعادل السلبي أمام الترجي التونسي، في افتتاحية المجموعة بالمسابقة الإفريقية.