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في عيد ميلاد معين شريف.. ١٠ معلومات عن "مطرب الجيلين"

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 02:57 ص
في عيد ميلاد معين شريف.. ١٠ معلومات عن مطرب الجيلين
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شيماء عطية
 

يحتفل المطرب اللبناني معين شريف، اليوم الثلاثاء بعيد ميلاده السادس والأربعين.


وفي السطور التالية يستعرض "الفجر الفني" ١٠ معلومات عن معين شريف:-


١- ولد معين في الخامس عشر من مايو ١٩٧٢، في بعلبك أصله من ضيعة اليمونة.


٢- اكتشفت والدته موهبته في الغناء في الثامنة من عمره، وحرصت على تنمية موهبته بتعليمه الموسيقى وعزف البيانو والعود.


٣- شارك معين في برنامج "ليالي لبنان" حيث كان يبلغ حينها 12 عام، وقٌدم على أنه موهبة صغيرة السن، "عم حلفك بالغصن يا عصفور" ولديه الصافي.


٤- شارك في برنامج اكتشاف المواهب "ستديو الفن" في عام 1994.


٥- طرح معين أولى ألبوماته بعنوان "زمن الأوغاد" و"رجوعك" في عام ١٩٩٨.


٦- ابتعد لفترة عن الفن بعد وفاة والده ومن ثم والداته، حيث آثر الاهتمام بتربية وتعليم أشقائه.


٧- لقّب نفسه بلقب "مطرب الجيلين" وهما الجيل الصاعد في الأغاني الصاخبة والجيل الذي حافظ على التراث اللبناني الأصيل.


٨- شارك في العديد من المهرجانات والحفلات الهامة إلى جوار كبير النجوم من بينهم السورية آصالة نصري.


٩- يعتبر الراحل وديع الصافي أبوه الروحي.


١٠- تزوج معين عام 2006 من مريم شريف، وأنجب منها ثلاثة أبناء هم "معين، منى وعلي".



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