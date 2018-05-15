في عيد ميلاد معين شريف.. ١٠ معلومات عن "مطرب الجيلين"
يحتفل المطرب اللبناني معين شريف، اليوم الثلاثاء بعيد ميلاده السادس والأربعين.
وفي السطور التالية يستعرض "الفجر الفني" ١٠ معلومات عن معين شريف:-
١- ولد معين في الخامس عشر من مايو ١٩٧٢، في بعلبك أصله من ضيعة اليمونة.
٢- اكتشفت والدته موهبته في الغناء في الثامنة من عمره، وحرصت على تنمية موهبته بتعليمه الموسيقى وعزف البيانو والعود.
٣- شارك معين في برنامج "ليالي لبنان" حيث كان يبلغ حينها 12 عام، وقٌدم على أنه موهبة صغيرة السن، "عم حلفك بالغصن يا عصفور" ولديه الصافي.
٤- شارك في برنامج اكتشاف المواهب "ستديو الفن" في عام 1994.
٥- طرح معين أولى ألبوماته بعنوان "زمن الأوغاد" و"رجوعك" في عام ١٩٩٨.
٦- ابتعد لفترة عن الفن بعد وفاة والده ومن ثم والداته، حيث آثر الاهتمام بتربية وتعليم أشقائه.
٧- لقّب نفسه بلقب "مطرب الجيلين" وهما الجيل الصاعد في الأغاني الصاخبة والجيل الذي حافظ على التراث اللبناني الأصيل.
٨- شارك في العديد من المهرجانات والحفلات الهامة إلى جوار كبير النجوم من بينهم السورية آصالة نصري.
٩- يعتبر الراحل وديع الصافي أبوه الروحي.
١٠- تزوج معين عام 2006 من مريم شريف، وأنجب منها ثلاثة أبناء هم "معين، منى وعلي".