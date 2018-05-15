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وزير الداخلية: "بتجيلنا ناس من كافة الدول ياخدوا خبرة من عندنا"

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 04:43 ص
وزير الداخلية: بتجيلنا ناس من كافة الدول ياخدوا خبرة من عندنا
اللواء مجدي عبدالغفار
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نعيم يوسف
 
أكد اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، على أهمية الاستمرار في التدريب بالنسبة للقوات، موضحا أن قوات مكافحة الإرهاب، إما في حالة تشغيل أو في حالة تدريب، مشددا على أن "الخبرات بتاعتنا في المجال ده عالية جدا".

وأضاف "عبدالغفار" في تصريحات على هامش افتتاح المعهد القومى لتدريب القوات الخاصة، عرضها برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه أحمد موسى، على قناة صدى البلد الفضائية: "بتجيلنا ناس من كافة الدول ياخدوا خبرة من عندنا، لأن إحنا من الدول اللي عندنا تاريخ طويل جدا في المواجهة".

وتابع وزير الداخلية، أن المواجهة تتطلب خبرة، ولدينا خبرة كبيرة نتعاون فيها مع كل الدول، مشددا على أن نتائج فرد الشرطة المؤهل أفضل.
المزيد عن: وزير الداخلية مجدي عبدالغفار على مسئوليتي صدى البلد
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