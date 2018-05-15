‏مدير أمن المنيا يزور كنيسة الشهداء قبل وصول جثامين مذبحة ليبيا





يذكر أن المئات من المواطنين من النساء والرجال والأطفال تجمعوا داخل الكنيسة فى انتظار وصول الجثامين.‏

وصل منذ قليل اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، يرافقه عدد من القيادات الأمنية الى كنيسة الشهداء بقرية العور التابعة لمركز سمالوط، لتفقد الحالة الأمنية، والاطمئنان على الخدمات والتمركزات الأمنية، وشدد على اليقظة التامة وحسن معاملة المواطنين.كما تفقد مدير الأمن الكنيسة من الداخل برفقة راعى الكنيسة، وعدد من القيادات الكنسية، وذلك قبل وصول رفات شهداء مذبحة ليبيا الذى استشهدوا على يد الجماعات الإرهابية.