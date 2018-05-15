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موعد مباراة الزمالك وسموحة اليوم الثلاثاء 15-5-2018 بكأس مصر والقنوات الناقلة

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 02:48 ص
موعد مباراة الزمالك وسموحة اليوم الثلاثاء 15-5-2018 بكأس مصر والقنوات الناقلة
الزمالك وسموحة
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أحمد عصام
 

يلتقي فريق الزمالك مع نظيره سموحة، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس مصر.

 

وتقام المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، وينقل اللقاء على قنوات أون سبورت الرياضية، ودي أم سي الرياضية.

 

ومن المقرر أن يدير اللقاء الحكم الدولي محمد فاروق، ويعاونه كل من أيمن دجيش ومحمود أبو الرجال ومحمد معروف حكما رابعا وطارق سامي ومحمد الصباحى حكما خامسا.

 

يذكر أن نادي الزمالك فاز على الإسماعيلي بنتيجة 4-1 في الدور نصف النهائي، ونجح سموحة في عبور الأسيوطي سبورت بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

 

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